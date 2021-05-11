تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّةكل الوطنمصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدوليكل الوطنبالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعوديةكل الوطنمباشر.. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدسكل الوطنما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟كل الوطنتلبية لدعوة الملك سلمان.. أمير قطر يزور السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمانكل الوطنكتائب القسام تُوجّهُ ضربة صاروخية نحو القدسكل الوطنتعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طاركل الوطنبالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخلهكل الوطنشاهد.. مستوطن إسرائيلي يدهس شاباً فلسطينياً قرب باب الأسباط في المسجد الأقصى

السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-11T12:15:43+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 12:15 مساءً
السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع الوافدين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحيالسفارة السعودية في تونس: حجر إجباري لمدة 7 أيام للقادمين إلى الجمهورية
وأوضحت أن الفئات المستثناة من القرار وتشمل المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، بالإضافة إلى طواقم الملاحة الجوية ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

وقالت إنه “على جميع القادمين إلى المملكة غير المحصنين الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412674

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.