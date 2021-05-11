السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع الوافدين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحيالسفارة السعودية في تونس: حجر إجباري لمدة 7 أيام للقادمين إلى الجمهورية

وأوضحت أن الفئات المستثناة من القرار وتشمل المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، بالإضافة إلى طواقم الملاحة الجوية ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

وقالت إنه “على جميع القادمين إلى المملكة غير المحصنين الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة”.

#الداخلية : تَقًرّرَ تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى #المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها. #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 10, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412674