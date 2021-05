عضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزّة عمل إرهابي

كل الوطن – وكالات: اعتبرت إلهان عمر، وهي عضو في الكونغرس الأمريكي، أن “الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي.

وقالت إلهان عمر في “تويتر” إنّ الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يستحقون الحماية.

Israeli air strikes killing civilians in Gaza is an act of terrorism.

Palestinians deserve protection.

Unlike Israel, missile defense programs, such as Iron Dome, don’t exist to protect Palestinian civilians.

It’s unconscionable to not condemn these attacks on the week of Eid. https://t.co/vWWQfMqBkT

— Ilhan Omar (@IlhanMN) May 10, 2021