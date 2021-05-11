تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزّة عمل إرهابيكل الوطن20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّةكل الوطنمصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدوليكل الوطنبالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعوديةكل الوطنمباشر.. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدسكل الوطنما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟كل الوطنتلبية لدعوة الملك سلمان.. أمير قطر يزور السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمانكل الوطنكتائب القسام تُوجّهُ ضربة صاروخية نحو القدسكل الوطنتعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طاركل الوطنبالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخله

عضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزّة عمل إرهابي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-11T12:45:54+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 12:45 مساءً
عضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزّة عمل إرهابي

كل الوطن – وكالات: اعتبرت إلهان عمر، وهي عضو في الكونغرس الأمريكي، أن “الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي.

وقالت إلهان عمر في “تويتر” إنّ الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يستحقون الحماية.

وأضافت: على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل “القبة الحديدية”، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكملت: من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد.

609a3f574c59b76664301e94 - كل الوطن

وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 شهيدا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع.

روسيا اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412676

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.