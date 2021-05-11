تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزّة عمل إرهابيكل الوطن20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّةكل الوطنمصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدوليكل الوطنبالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعوديةكل الوطنمباشر.. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدسكل الوطنما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟كل الوطنتلبية لدعوة الملك سلمان.. أمير قطر يزور السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمانكل الوطنكتائب القسام تُوجّهُ ضربة صاروخية نحو القدسكل الوطنتعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طاركل الوطنبالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخله

فتاة إيطالية تتلقى بالخطأ 6 جرعات من لقاح “فايزر” دون أي مضاعفات

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-11T12:45:02+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 12:45 مساءً
فتاة إيطالية تتلقى بالخطأ 6 جرعات من لقاح “فايزر” دون أي مضاعفات

كل الوطن – وكالات: قالت وكالة الصحافة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن شابة إيطالية تلقت، بالخطأ، ست جرعات من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا دون أن يؤدي ذلك إلى أية أعراض أو مضاعفات.

وكانت ممرضة في مستشفى في إقليم توسكانا قد أخطأت أثناء تلقيح للشابة البالغة من العمر 23 عاما، وبدلا من حقنها بجرعة واحدة أعطتها القارورة بأكملها، أي ما يعادل ست جرعات.

وذكرت الوكالة أن التجارب التي أجرتها “فايزر” على لقاحها فيما يتعلق بالنتائج المحتملة للجرعات الزائدة عن الحد قد درست فقط تأثير أربع جرعات في نفس الوقت، وبالتالي فإن هذه الحالة المكونة من ست جرعات غير معروفة حتى الآن في الأدبيات الطبية.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412682

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.