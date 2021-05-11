تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا (فيديو)كل الوطنعضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزّة عمل إرهابيكل الوطن20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّةكل الوطنمصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدوليكل الوطنبالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعوديةكل الوطنمباشر.. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدسكل الوطنما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟كل الوطنتلبية لدعوة الملك سلمان.. أمير قطر يزور السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمانكل الوطنكتائب القسام تُوجّهُ ضربة صاروخية نحو القدسكل الوطنتعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار

مصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-11T12:55:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 12:55 مساءً
مصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اندلع حريق ضخم على سطح مشترك بين فندق شهير وبرج آخر في مدينة طنطا المصرية، إثر تماس كهربائي، وأدى إلى وقوع أضرار مادية.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بنحو 8 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية انتقلت إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وتم السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع ضحايا.

المصدر: “صدى البلد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412685

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.