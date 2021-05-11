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مصر.. مصلون يهربون من المسجد أثناء صلاة التراويح (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 1:03 مساءً
مصر.. مصلون يهربون من المسجد أثناء صلاة التراويح (صورة)

كل الوطن – وكالات: نجا عددد كبير من المصلين في مسجد بمحافظة قنا في صعيد مصر من كارثة كبيرة أثناء صلاة التراويح.

وأوضحت صحيفة ” الوطن” المصرية، أن مسجد آل حمد بقرية أبو دياب غرب، التابعة لمركز ومدينة دشنا، بمحافظة قنا، تعرض لرياح شديدة، أدت لسقوط االميكروفون العلوي للمسجد، وسقوط كتلة خرسانية كبيرة كانت على المأزنة.

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وأوضح أحد المصلين أن “صوت الارتطام القوي دفع المصلين إلى ترك الصلاة سريعا، وهرولوا بحثا عن باب الخروج من المسجد”.

وبعد الخروج من المسجد، ظل المصلون ينظرون إليه من بعيد، وهم ينتظرون سقوطه، إلى أن علموا بأن ما حدث جاء نتيجة سقوط كتلة خرسانية مع الميكروفون من أعلى المسجد، وأن الجزء الخلفي من المسجد هو ما تضرر فقط.

مصر.. مصلون يهربون من المسجد أثناء صلاة التراويح (صورة)
وعقب الواقعة، وصلت لجنة من وزارة الأوقاف لرؤية ما حدث في المسجد، وأكدت أنها ستقوم بترميمه: “جات وعاينت المكان ومدى خطورته، وأكدت لنا أنه هيترمم تاني في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412690

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