الديوان الملكي السعودي: الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

كل الوطن – الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي نقلا عن المحكمة العليا، الثلاثاء، أن الخميس المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن لجان الترائي السعودية لم تتمكن اليوم الثلاثاء من رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأربعاء مكملا لشهر رمضان، والخميس غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هجريا.

وقضت المحكمة العليا في السعودية، والتي عقدت جلستها مساء اليوم، عقب ورود الأنباء من اللجان والمحاكم، بعدم رؤية هلال شهر شوال، كما إصدرت قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر للعام الحالي.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412696