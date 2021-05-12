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فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 12 مايو 2021 - 12:12 صباحًا
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

جدة – واس: استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو والوفد المرافق له، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد محمد الثقفي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الوزير المفوض هاني محمد مؤمنة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412709

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