كل الوطن – وكالات: توفي مساء أمس الثلاثاء، اللواء دكتور جمال مظلوم، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ورئيس قسم العلوم الأمنية بجامعة نايف للعلوم الأمنية.

وفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في السعودية

وكان الفقيد أحد الخبراء العسكريين والاستراتيجيين البارزين، الذين أثروا المكتبة العسكرية العربية بالكثير من الدراسات والأبحاث.

ولد مظلوم في 23 يوليو عام 1939، وهو خريج الدفعة 38 بالكلية الحربية، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وقائدا للحرب الإلكترونية بالجيش الثاني الميداني.

الفقيد الراحل له العديد من الموسوعات العلمية عن الحروب في المنطقة العربية، وعن إدارة الأزمات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412715