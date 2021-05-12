تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنتغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليكل الوطنوفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في السعوديةكل الوطنفيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجداتكل الوطنالامير خالد بن سلمان يلتقى الكاظمي وصالح والحلبوسي في بغدادكل الوطنالمملكة تؤكد رفضها التام لخطط عمليات الإخلاء والتهجير القسري للمقدسييككل الوطنمصر.. مصلون يهربون من المسجد أثناء صلاة التراويح (صورة)كل الوطنمصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا (فيديو)كل الوطنعضو في الكونغرس الأمريكي: الضربات الإسرائيلية على المدنيين في غزّة عمل إرهابيكل الوطن20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّةكل الوطنمصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي

تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 12 مايو 2021 - 6:40 مساءً
تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

كل الوطن – وكالات: رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما اعتبرت ما يحدث في غزة “جريمة ضد الإنسانية”.

وكتب أدرعي على “تويتر”: “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة”.

وأضاف أن “ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس”.

ودعا أدرعي “العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار”.

وختم قائلا: “ليس كل مرة تسلم الجرة”.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي نشرت تغريدة مؤيدة للفلسطينيين، معتبرة ما يحصل في غزة “جريمة ضد الإنسانية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412725

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.