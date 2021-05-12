المقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفادت قناة “روسيا اليوم” مساء يوم الأربعاء بأن المقاتلات الإسرائيلية قصفت برج الشروق بمدينة غزة ودمرته.

وأفادت مصادر محلية باستهداف طائرات الاستطلاع برج “الشروق” بعدة صواريخ تحذيرية، قبل أن يتم قصفه بالطائرات الحربية وتدميره بالكامل.

الجدير ذكره أن برج الشروق يتكون من 15 طابقا ويحتوي عددا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية.

الاحتلال يقصف برج الشروق وسط حي الرمال بمدينة #غزة الذي يضم وسائل إعلامية وصحفية بثلاثة صواريخ F16 pic.twitter.com/4imnIEnsmD — عبدالله حميد (@abdallahMohamma) May 12, 2021

#شاهد | لحظة قصف طائرات الاحتلال برج الشروق في شارع عمر المختار بمدينة #غزة ويضم مكاتب إعلامية ومؤسسات ومحال تجارية.#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/eA685Xkl0Q — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 12, 2021

لحظة قصف طيران الاحتلال لبرج الشروق بمدينة #غزة والذي يضم مقر قناة الأقصى الفضائية.#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/jSkq0Q4KVm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412729