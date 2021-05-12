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المقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 12 مايو 2021 - 7:30 مساءً
المقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفادت قناة “روسيا اليوم” مساء يوم الأربعاء بأن المقاتلات الإسرائيلية قصفت برج الشروق بمدينة غزة ودمرته.

وأفادت مصادر محلية باستهداف طائرات الاستطلاع برج “الشروق” بعدة صواريخ تحذيرية، قبل أن يتم قصفه بالطائرات الحربية وتدميره بالكامل.

الجدير ذكره أن برج الشروق يتكون من 15 طابقا ويحتوي عددا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412729

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