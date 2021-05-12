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الفنانة المصرية حلا شيحة تفاجئ متابعيها بعد زواجها من معز مسعود

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-12T19:59:41+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 12 مايو 2021 - 7:59 مساءً
الفنانة المصرية حلا شيحة تفاجئ متابعيها بعد زواجها من معز مسعود

كل الوطن – وكالات: فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” بتحديث صورتها الشخصية مرتدية الحجاب، وذلك بعد 3 أشهر عقب زواجها من الداعية معز مسعود.

ولم تنشر الفنانة الصورة، حيث اكتفت بوضعها عبر الصورة الشخصية فقط، حيث تغير محتوى الحساب الرسمي للفنانة منذ الزواج من نشر الصور الخاصة بالتنزهات والحفلات والمهرجانات، إلى نشر الصور الدينية والأدعية والقرآن.

صورة واحدة نشرتها الفنانة بعد الزواج، وكانت عائلية جمعتها بزوجها، وأولادها، خلال الشهر الماضي، دونت عليها الآتي: “الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً”.

ولم تنشر الفنانة أي صورة شخصية، عقب هذه الزيجة مثلما فعلت في زواجها السابق، بل حذفت صورها التي كانت تظهر خلالها بملابس جريئة، منذ أكثر من 60 يوما.

واحتفل الثنائي في فبراير الماضي، بعقد قرانهما وسط احتفال عائلي اقتصر على الأسرتين بأحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412733

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