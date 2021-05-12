تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنخادم الحرمين وسمو ولي العهد يتلقيان التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارككل الوطنالفنانة المصرية حلا شيحة تفاجئ متابعيها بعد زواجها من معز مسعودكل الوطنالمقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة (فيديو)كل الوطنتغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليكل الوطنوفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في السعوديةكل الوطنفيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجداتكل الوطنالامير خالد بن سلمان يلتقى الكاظمي وصالح والحلبوسي في بغدادكل الوطنالمملكة تؤكد رفضها التام لخطط عمليات الإخلاء والتهجير القسري للمقدسييككل الوطنمصر.. مصلون يهربون من المسجد أثناء صلاة التراويح (صورة)كل الوطنمصر.. اندلاع حريق ضخم على سطح فندق شهير في طنطا (فيديو)

خادم الحرمين وسمو ولي العهد يتلقيان التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 12 مايو 2021 - 8:33 مساءً
خادم الحرمين وسمو ولي العهد يتلقيان التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

كل الوطن – واس: بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412742

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.