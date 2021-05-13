تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالتعاون الإسلامي تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه السعودية يوم العيدكل الوطنخادم الحرمين وسمو ولي العهد يتلقيان التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارككل الوطنالفنانة المصرية حلا شيحة تفاجئ متابعيها بعد زواجها من معز مسعودكل الوطنالمقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة (فيديو)كل الوطنتغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليكل الوطنوفاة أحد أشهر لواءات الجيش المصري وجامعة نايف الأمنية في السعوديةكل الوطنفيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجداتكل الوطنالامير خالد بن سلمان يلتقى الكاظمي وصالح والحلبوسي في بغدادكل الوطنالمملكة تؤكد رفضها التام لخطط عمليات الإخلاء والتهجير القسري للمقدسييككل الوطنمصر.. مصلون يهربون من المسجد أثناء صلاة التراويح (صورة)

التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه السعودية يوم العيد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-13T21:58:42+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 13 مايو 2021 - 9:58 مساءً
التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه السعودية يوم العيد

كل الوطن – واس: استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة العمل العدائي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثماني طائرات مسيرة (مفخخة) وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما أعلنه اليوم الخميس تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين في المملكة، معربا عن الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية (جرائم حرب)، وتحديا سافرا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412749

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.