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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67 شهيداً

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الخميس 13 مايو 2021 - 10:06 مساءً
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67 شهيداً

كل الوطن – واس: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 67 شهيداً، بينهم 17 طفلاً و6 سيدات ومسن، وإصابة 388 مواطناً بجروح مختلفة، منهم 115 طفلاً، و50 سيدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة استمرار الغارات الجوية من الطيران الحربي، والقصف المدفعي من الدبابات، والبوارج البحرية الإسرائيلية، مستهدفة أبراجاً، ومنازل، وشققاً سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات حكومية، وأهلية، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، ومصارف، وطرق رئيسة، في كل مناطق قطاع غزة.

وأكدت أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، ما أوقع عدداً من الإصابات، تم نقلها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعاً قرب وادي غزة، جنوب غرب المدينة، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، إضافة إلى استهداف مجمع أنصار غرب غزة بصاروخ واحد، ومجمع أبو خضرة ومحيط مفرق السرايا وسط مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي أرضاً زراعية بالقرب من دوار الشهداء غرب مخيم جباليا شمال القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي بثلاث قذائف في محيط معبر بيت حانون شمال القطاع.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412752

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