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مصر.. سمية الخشاب تُعلّق على صورتها المثيرة للجدل مع محمد رمضان وأحمد سعد

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : الخميس 13 مايو 2021 - 10:41 مساءً
مصر.. سمية الخشاب تُعلّق على صورتها المثيرة للجدل مع محمد رمضان وأحمد سعد

كل الوطن – وكالات: علقت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، على صورتها الشهيرة التي انتشرت مؤخرا مع طليقها أحمد سعد، ومحمد رمضان، من مسلسل “موسى”.

وقالت سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” بقناة اكسترا نيوز إنها فوجئت بمحمد رمضان يتحدث إليها ويستأذنها في أن يشارك أحمد سعد في المسلسل بأغنية بمشهد حفل الزفاف، ورحبت بالأمر على الفور.

وحول حدوث صلح بينهما وبين أحمد السعد أثناء أو بعد تصوير المشهد قالت بطلة مسلسل “موسى” إنها لم تتحدث مع أحمد سعد قبل تصوير المشهد، وفقط تبادلا التحية أثناء تصويره.

وكانت سمية الخشاب قالت في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” على القناة المصرية الأولى: “لم نكن نتعمد أن نتصدر التريند، ويوم تصوير مشهد الزفاف كنت متوترة للغاية، والمخرج كان مهتما بعمل مسلسل حقيقي”.

يشار إلى أن مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

المصدر: القاهرة 24

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412758

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