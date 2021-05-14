بالفيديو والصور.. الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

كل الوطن – الرياض: أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في مدينة نيوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأفادت الوكالة أن عددا من الأمراء والمسؤولين شارك صلاة عيد الفطر إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقد أمَّ المصلين، المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد العزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما “لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف”.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر المبارك.#واسpic.twitter.com/xnN0T2mpEC
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
#خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر_المبارك.https://t.co/JDR287tQ7M#واسpic.twitter.com/5uo1xBKHtE
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
وقالت الوكالة السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدى صلاة عيد الفطر في العاصمة الرياض.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة #عيد_الفطر المبارك في #الرياض.#واسpic.twitter.com/DeJ7kTUXjL
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
المصدر: “واس”
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412764