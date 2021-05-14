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“يوم عظيم”.. الولايات المتحدة تلغي إلزامية وضع الأقنعة في الأماكن العامة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 14 مايو 2021 - 12:28 مساءً
“يوم عظيم”.. الولايات المتحدة تلغي إلزامية وضع الأقنعة في الأماكن العامة

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات الأمريكية أنه بإمكان الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا عدم وضع الأقنعة الواقية في الأماكن العامة، وأنه لن تتم معاقبة من لم يتم تطعيمهم بعد ويرفضون ارتداءها.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريح صحفي امس الخميس، تعليقا على الإجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا: “إذا لم يتم تطعيمك، فارتدي قناعا لحماية نفسك والآخرين الذين لم يتم تطعيمهم. هذه ليست مسألة إكراه، لن نعتقل الناس”.

وحث الرئيس الأمريكي على عدم وقف إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، قائلا: “إذا لم يتم تطعيمك أو تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح، أو مرور أقل من أسبوعين بعد الجرعة الثانية، فأنت لا تزال بحاجة إلى ارتداء القناع”.

ووصف بايدن الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الأقنعة في الأماكن العامة بـ”اليوم العظيم” في مكافحة جائحة كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث حصد الفيروس أرواح أكثر من 584 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 33 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

المصدر: تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412770

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