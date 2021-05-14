تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنآلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)كل الوطنبناء على طلب المملكة.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطينكل الوطنالصحّة الفلسطينية: استشهاد عدد من الفلسطينيين إثر استنشاقهم الغاز السام الإسرائيليكل الوطنالأردن يوجه رسالة إلى مجلس الأمن بخصوص القدسكل الوطنمصر.. سمية الخشاب تُعلّق على صورتها المثيرة للجدل مع محمد رمضان وأحمد سعدكل الوطنارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67 شهيداًكل الوطنالتعاون الإسلامي تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه السعودية يوم العيدكل الوطنرئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارككل الوطنخادم الحرمين وسمو ولي العهد يتلقيان التهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارككل الوطنالفنانة المصرية حلا شيحة تفاجئ متابعيها بعد زواجها من معز مسعود

آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 14 مايو 2021 - 1:50 مساءً
آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)

كل الوطن – وكالات: زحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني.

وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وطالب المتظاهرون السلطات بفتح الحدود، ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ “#يلا_على_الحدود”.

ومن المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة “وفا” بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

609e39a942360464eb4151c2 - كل الوطن
609e399b4c59b74d4f09ee8d - كل الوطن
609e398a4c59b76c572a4474 - كل الوطن
609e39674236046b3d56015f - كل الوطن
609e3aae4c59b74f667a5fb0 - كل الوطن

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412793

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.