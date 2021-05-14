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مباشر.. عشرات الآلاف يتدفقون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 14 مايو 2021 - 2:00 مساءً
مباشر.. عشرات الآلاف يتدفقون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

كل الوطن – وكالات: توجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، رغم تواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي.

يأتي ذلك وسط حالة من التوتر الشديد تسود مدينة القدس على خلفية الاقتحامات المستمرة للجيش الاسرائيلي لباحاته، وأزمة حي الشيخ الجراح، بالاضافة الى القصف المتبادل بين فصائل قطاع غزة والجيش الاسرائيلي.

كما يأتي ذلك على خلفية اشتباكات غير مسبوقة بين الفلسطينيين واليهود داخل مدن الخط الأخضر.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412800

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