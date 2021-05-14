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السعودية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 18 أبريل

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 14 مايو 2021 - 11:07 مساءً
السعودية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 18 أبريل

كل الوطن – الرياض: سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، ما يمثل أقل حصيلة منذ 18 أبريل، كما رصدت المملكة 12 وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 927 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 431432 حالة، بينها 8551 نشطة، و1323 حرجة.

وتمثل حصيلة اليوم أقل ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ 18 أبريل، وتأتي بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 11 مايو 999 حالة، وفي 12 مايو 1020، وفي 13 مايو 1116.

وأفادت وزارة الصحة برصد 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7134 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 11 مايو 13 حالة، وفي 12 مايو كذلك 13، وفي 13 مايو 11.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” في المملكة وصل إلى 415747 شخصا، بعد تسجيل 1608 حالات شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412808

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