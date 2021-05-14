السعودية: إسرائيل تقوم بممارسات غير شرعية تخالف كافة الأعراف الدولية

كل الوطن – وكالات: أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، حيث دان ممارسات إسرائيل “غير الشرعية التي تخالف كافة الأعراف الدولية”.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية، في بيان، بأن بن فرحان أكد خلال الاتصال “إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية”.

ودعا وزير الخارجية “إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن استشهاد 119 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 31 طفلا، إضافة إلى 869 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

المصدر: “واس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412811