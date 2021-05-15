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مستوطنون يطلقون الرصاص الحي على فلسطينيين في حي الشيخ جرّاح

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-15T00:39:23+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 15 مايو 2021 - 12:39 صباحًا
مستوطنون يطلقون الرصاص الحي على فلسطينيين في حي الشيخ جرّاح

كل الوطن – وكالات: أطلق عدد من المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الجمعة، الرصاص الحي على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، بالقدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن شهود عيان، أن حالة من التوتر سادت في حي الشيخ جراح، عقب وصول أعداد من المستوطنين المقتحمين إلى المكان، وذلك تحت حماية قوات إسرائيلية.

وحسب “وفا” كثفت قوات إسرائيلية من وجودها في حي الشيخ جراح، في وقت سابق، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وحاولت القوات الإسرائيلية إخلاء المنطقة من المشاركين في مسيرة الشيخ جراح الأسبوعية الرافضة لتهجير أهالي الحي من منازلهم لصالح الاستيطان.

وحسب وكالة “خبر” الفلسطينية، قمعت القوات الإسرائيلية المشاركين بالمسيرة الذين حملوا لافتات كتب عليها “لا للاحتلال ولا لإخلاء المقدسيين من سكان الحي من منازلهم”، مُشددين على مواصلة النضال حتى تراجع إسرائيل عن مخططه لطرد السكان وتهجيرهم من الحي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412814

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