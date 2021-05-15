“كتائب القسام” تنشر فيديو استهداف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة انتحارية مسيرة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الجمعة، فيديو يظهر استهداف طائرة مسيرة لأحد المصانع الكيماوية في نير عوز بالقرب من مدينة خانيونس.

وتظهر في بداية المقطع طائرة مسيرة وهي تحلق في الجو، بينما يظهر في وقت لاحق سقوطها على موقع ما أحدث انفجارا.

وكانت الكتائب أعلنت في وقت سابق من اليوم استهداف مصنع كيماويات بمسيرة “شهاب”، التي أعلنت عن بدء استخدامها أمس الخميس.

عرضت كتائب الشهيد عز القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لمهاجمة إحدى طائرات "شهاب" الانتحارية لمصنع الكيماويات في نير عوز، وإصابته بشكل مباشر صباح اليوم.#فلسطين_تنتقضpic.twitter.com/3hoHO1OH6G — Rose2 (@Rose500700) May 14, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412817