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139 شهيدا في غزة بينهم 39 طفلا و22 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : السبت 15 مايو 2021 - 3:41 مساءً
139 شهيدا في غزة بينهم 39 طفلا و22 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

كل الوطن – وكالات: قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 شهداء، بعد انتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدا.

في سياق متصل، ذكرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، أنه نتيجة للقصف الذي طال مناطق واسعة في القطاع، تعطلت ثمان خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، من أصل عشرة خطوط، وتبلغ قدرة الخطوط المتعطلة (100) ميغاوات، وسط تحذيرات من انهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة، مع دعوة جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412831

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