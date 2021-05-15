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بالفيديو.. تظاهرة ضخمة في لندن تندد بالعدوان الاسرائيلي على غزة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-15T15:44:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 15 مايو 2021 - 3:44 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412834

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