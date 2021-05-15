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الالاف يشاركون بتظاهرة في مدينة شيكاغو الأميركية دعما لفلسطين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-15T15:54:26+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : السبت 15 مايو 2021 - 3:54 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412838

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