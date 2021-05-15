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الرئاسة الفلسطينية تعلّق على الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 15 مايو 2021 - 4:01 مساءً
الرئاسة الفلسطينية تعلّق على الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملة

كل الوطن – وكالات: أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن “الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم النكبة 15/5، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء شعبنا، جريمة لا يمكن السكوت عليها”.

وقالت الرئاسة الفلسطينية : “إن الحرب الإسرائيلية مستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما، وآخر هذه الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها ونسائها وشيوخها، تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات ذلك”.

وأضافت الرئاسة: “أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان واستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني”.

وجددت الرئاسة “التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية”.

وشددت على أنه “من دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلن يكون هناك سلام أو أمن لأحد”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412845

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