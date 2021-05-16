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الناطق باسم “كتائب القسام” يعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الأحد 16 مايو 2021 - 12:45 صباحًا
الناطق باسم “كتائب القسام” يعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

كل الوطن – وكالات: أعلن الناطق الرسمي باسم “كتائب القسام” الفلسطينية، أبو عبيدة، استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال بالمدينة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة: “بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.

وكانت “كتائب القسام” أعلنت السبت أنها جهزت نفسها لقصف تل ابيب لمدة 6 أشهر متواصلة، وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتوقف العدوان على حي الشيخ جراح في الحال فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412855

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