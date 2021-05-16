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السعودية: لا نقبل المس بالقدس الشرقية وعلى المجتمع الدولي التدخل عاجلا لوقف انتهاكات إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-16T13:36:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 دقيقةآخر تحديث : الأحد 16 مايو 2021 - 1:36 مساءً
السعودية: لا نقبل المس بالقدس الشرقية وعلى المجتمع الدولي التدخل عاجلا لوقف انتهاكات إسرائيل

كل الوطن – وكالات: دان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها.

وأعرب الأمير فيصل، اليوم الأحد، خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مستجدات الوضع حول قطاع غزة، عن استنكار السعودية لاستيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في مدينة القدس، قائلا: ” القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها”.

وأكد الوزير أن المملكة ترفض رفضا قاطعا الانتهاكات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل لوضع حد لها.

وشدد على أن السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي الحالي.

وأبدى بن فرحان مجددا دعم السعودية لمبادرة السلام العربية ولكل الجهود الرامية إلى المضي قدما في تطبيقها، مشيرا إلى أنها ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس.

المصدر: العربية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412858

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