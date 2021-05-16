تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)كل الوطن“حان الوقت لإظهار الوحدة”.. تركيا تدعو لتشكيل قوات دولية لحماية الفلسطينيينكل الوطنمنها عقوبات اقتصادية وسياسية.. وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيلكل الوطنضاحي خلفان: على العرب القضاء على حماسكل الوطنالسعودية: لا نقبل المس بالقدس الشرقية وعلى المجتمع الدولي التدخل عاجلا لوقف انتهاكات إسرائيلكل الوطنالناطق باسم “كتائب القسام” يعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخكل الوطنالبيت الأبيض يصدر بيانين منفصلين حول محادثات بايدن مع نتنياهو وعباسكل الوطنالرئاسة الفلسطينية تعلّق على الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملةكل الوطنبالفيديو.. تظاهرة ضخمة في لندن تندد بالعدوان الاسرائيلي على غزةكل الوطن139 شهيدا في غزة بينهم 39 طفلا و22 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

منها عقوبات اقتصادية وسياسية.. وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-16T13:44:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 دقيقةآخر تحديث : الأحد 16 مايو 2021 - 1:44 مساءً
منها عقوبات اقتصادية وسياسية.. وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

كل الوطن – وكالات: دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إلى تشكيل جبهة دولية لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وقال المالكي، اليوم الأحد، خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مستجدات التصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي الحالي: “نتطلع الى دعمكم على المسارات كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، لتشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية، لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، ولمواجهة وعزل هذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها، وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات وقرارات الامم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الامن 2334، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412866

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.