تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)كل الوطن“حان الوقت لإظهار الوحدة”.. تركيا تدعو لتشكيل قوات دولية لحماية الفلسطينيينكل الوطنمنها عقوبات اقتصادية وسياسية.. وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيلكل الوطنضاحي خلفان: على العرب القضاء على حماسكل الوطنالسعودية: لا نقبل المس بالقدس الشرقية وعلى المجتمع الدولي التدخل عاجلا لوقف انتهاكات إسرائيلكل الوطنالناطق باسم “كتائب القسام” يعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخكل الوطنالبيت الأبيض يصدر بيانين منفصلين حول محادثات بايدن مع نتنياهو وعباسكل الوطنالرئاسة الفلسطينية تعلّق على الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملةكل الوطنبالفيديو.. تظاهرة ضخمة في لندن تندد بالعدوان الاسرائيلي على غزةكل الوطن139 شهيدا في غزة بينهم 39 طفلا و22 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

ليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-16T14:12:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الأحد 16 مايو 2021 - 2:12 مساءً
ليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ليلة رعب تحت الأنقاض والظلام والحمم الصاروخية، عاشتها العديد من العائلات في قطاع غزة، بعد تعرض منازلها لقصف عنيف قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 200 طائرة حربية.

وأفادت قناة روسيا اليوم، الأحد بوصول جثث عائلات بأكملها إلى مستشفى الشفاء بالقطاع، مما رفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 26 شخصا، الحصيلة التي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها في وقت سابق.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي كان قد استهدف ليلة الأحد، 5 منازل في شارع الوحدة، دون سابق إنذار، فيما أكد الدفاع المدني على وجود العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض، حيث بلغ عددهم لحد الساعة 50 جريحا.

وحسب آخر احصائية وزارة الصحة الفلسطينية، فقط وصل مجموع عدد الشهداء في القطاع لـ181، من بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة، ولا يزال العدد مرشحا للزيادة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412872

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.