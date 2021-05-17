تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن“فتح” تعلن الإضراب الشامل غدا الثلاثاء وتدعو إلى النفير العامكل الوطنليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)كل الوطن“حان الوقت لإظهار الوحدة”.. تركيا تدعو لتشكيل قوات دولية لحماية الفلسطينيينكل الوطنمنها عقوبات اقتصادية وسياسية.. وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيلكل الوطنضاحي خلفان: على العرب القضاء على حماسكل الوطنالسعودية: لا نقبل المس بالقدس الشرقية وعلى المجتمع الدولي التدخل عاجلا لوقف انتهاكات إسرائيلكل الوطنالناطق باسم “كتائب القسام” يعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخكل الوطنالبيت الأبيض يصدر بيانين منفصلين حول محادثات بايدن مع نتنياهو وعباسكل الوطنالرئاسة الفلسطينية تعلّق على الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملةكل الوطنبالفيديو.. تظاهرة ضخمة في لندن تندد بالعدوان الاسرائيلي على غزة

“فتح” تعلن الإضراب الشامل غدا الثلاثاء وتدعو إلى النفير العام

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-17T14:09:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 17 مايو 2021 - 2:09 مساءً
“فتح” تعلن الإضراب الشامل غدا الثلاثاء وتدعو إلى النفير العام

كل الوطن – وكالات: أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، اليوم الاثنين، عن إضراب شامل، يوم غد الثلاثاء، “في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وسياسات التهجير في القدس”.

وفي بيان لها، قالت حركة “فتح”: “في ظل تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية على شعبنا الصامد في الداخل المحتل، وعنجهية العدوان على قطاع غزة الحبيب، واستمرار سياسات التهجير والتهويد في القدس المحتلة، ودفاعا عن كرامة شعبنا ومقدراته، تعلن حركة التحرير الفلسطيني (فتح) في المحافظات الشمالية، الإضراب العام والشامل لكل مناحي الحياة في الوطن، والاستنفار على نقاط التماس كافة، يوم غد الثلاثاء، الموافق 18 مايو 2021”.

60a2047e4236046e21610abc - كل الوطن

وأضافت “فتح”: وإذ نستغل هذه الفرصة لنؤكد على ما يلي:

اقرأ أيضا...

– شعبنا يخوض معركة مصيرية على كل الأصعدة والمستويات، وهو ما يتطلب تحصين الوحدة الداخلية وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو أينما وجد.

– ندعو الفعاليات الوطنية والنقابية والشعبية إلى النفير العام في كافة محافظات الوطن استجابة لنداء شعبنا في الداخل المحتل ونصرة لقطاع غزة والقدس الشريف.

– ندعو الحكومة الفلسطينية إلى توجيه تعليماتها للقطاعات الرسمية والخاصة للإضراب والمشاركة الفاعلة في فعاليات الغضب الشعبي.

– الاحتلال يعيش حالة من التخبط والهشاشة التي يحاول تعويضها بمزيد من الصلف والقتل والقصف، إلا أنه سيفشل وسوف ينكسر امام وحدة شعبنا وارادته وايمانه بالنصر.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412877

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.