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كتائب القسام تعلن البدء بردّ صاروخي كبير على إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-17T14:23:44+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 17 مايو 2021 - 2:23 مساءً
كتائب القسام تعلن البدء بردّ صاروخي كبير على إسرائيل

كل الوطن – وكالات: أعلنت “كتائب القسام” أنها بدأت برد صاروخي كبير على إسرائيل، “ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا”.

وأكدت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

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هذا وأشارت “كتائب القسام” إلى “توجيهها ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع”، كما أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن قصف عسقلان وموقع “كيسوفيم” برشقات صاروخية “ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412882

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