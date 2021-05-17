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“كتائب القسام” تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 17 مايو 2021 - 2:29 مساءً
“كتائب القسام” تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

كل الوطن – وكالات: أعلنت “كتائب القسام”، اليوم الاثنين، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، استهدافها.

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وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، “ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا”.

وكشفت أنها قصفت قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس “إيرز” بقذائف الهاون.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412885

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