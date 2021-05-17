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مصر.. تطورات جديدة في قضية “المذيعة القاتلة”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 17 مايو 2021 - 2:52 مساءً
مصر.. تطورات جديدة في قضية “المذيعة القاتلة”

كل الوطن – وكالات: شهدت قضية المذيعة، رانيا صفوت، المتهمة بقتل زوج شقيقتها، بالسيدة زينب في مصر، تطورات جديدة بعدما انتهت نيابة جنوب القاهرة من التحقيقات.

واعترفت رانيا في النيابة العامة بأن زوجها كان مديونا بمبلغ مالي لأحد الأشخاص، حيث كانا قد اشتركا سويًا في أحد المشاريع التجارية، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا، تعطل المشروع وأدى لخسارة كبيرة، وتحمل زوجها جزءا من الديون، لكنه ظل يتهرب من الدائنين.

وذكرت المذيعة المتهمة بأنه في يوم الجريمة، ذهبت هي وزوجها إلى منزل أسرتها في السيدة زينب، ووقتها تواجد هناك شقيقتاها وأزواجهن، وقالت: “أبويا وأمي كانا تعبانين فروحت أنا وعبد الرحمن جوزي عشان نطمئن عليهما، وكانت أختي سعاد وجوزها وأختي التانية مرام، وكنا عاوزين نجيب ليهم دكتور، فجوزي اتصل بدكتور يعرفه وجه يكشف عليهما، وبعد مكشف نزلت أنا وجوزي عشان نحاسبه، وعشان نجيب أكل من محل شاورما من قدام البيت”.

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واستطردت رانيا في اعترافاتها قائلة: “فجأة لقيت الست اللي اسمها مها دي معاها حوالي 4 رجالة زقوني وراحوا واخدين عبد الرحمن جوزي، وركبوا توك توك واختفوا، ناس قالت لي ركبوا تاكسي واختفوا، قالولي كده، روحت طالعة فوق لقيت أحمد جوز أختي مرام كان قاعد علي كرسي قدام الباب فروحت ضربته في صدره، وقولت له عملك إيه عشان تسلمه”، وتشاجرت المذيعة مع زوج شقيقتها واعتدت عليه بالسكين وطعنته بها.

وسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، تمهيدًا لإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412888

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