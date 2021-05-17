تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصركل الوطنالكشف عن سبب وفاة الفنانة نادية العراقية في مصركل الوطنماذا يحصل في الجسم عند تناول ملعقة عسل يوميا؟كل الوطن“كتائب القسام” تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخيةكل الوطنكتائب القسام تعلن البدء بردّ صاروخي كبير على إسرائيلكل الوطن“فتح” تعلن الإضراب الشامل غدا الثلاثاء وتدعو إلى النفير العامكل الوطنليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)كل الوطن“حان الوقت لإظهار الوحدة”.. تركيا تدعو لتشكيل قوات دولية لحماية الفلسطينيينكل الوطنمنها عقوبات اقتصادية وسياسية.. وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيلكل الوطنضاحي خلفان: على العرب القضاء على حماس

السعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-17T15:59:34+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 17 مايو 2021 - 3:59 مساءً
السعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصر

كل الوطن – وكالات: أصدرت السفارة السعودية في مصر، بيانا للرد على بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخطاء حول بيان الراغبين في السفر إلى مصر من مواطني السعودية.

وقالت السفارة في بيان لها: “لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان “الحكومة السعودية تفرض رسوما على الراغبين في السفر إلى مصر”، وذلك خلافاً لبيانها المنشور في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

اقرأ أيضا...

وأضافت: ” تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء ردا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية، ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا، والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412898

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.