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السعودية تلغي إلزام الزوار الملقحين ضد كورونا بدخول حجر صحي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-17T16:07:38+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 17 مايو 2021 - 4:07 مساءً
السعودية تلغي إلزام الزوار الملقحين ضد كورونا بدخول حجر صحي

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن الزائرين الذين يصلون المملكة جوا من الدول المؤهلة وحصلوا على التطعيم أو تعافوا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” لم يعد لزاما عليهم قضاء 7 أيام في الحجر بفنادق تحددها الحكومة إذا قدموا شهادات رسمية بحصولهم على اللقاح فور وصولهم وذلك اعتبارا من 20 مايو.

لكن المملكة ستبقي على حظر دخول القادمين من 20 دولة أخرى، ومنها الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإمارات، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الفيروس.

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وبناء على القواعد الجديدة فإن أي فرد فوق سن الثامنة وغير حاصل على التطعيم سيحتاج لدخول حجر صحي فور وصوله السعودية لمدة سبعة أيام على نفقته الخاصة اعتبارا من 20 مايو أيار وتقديم شهادة بي.سي.آر سلبية في اليوم السادس لوصوله.

وسيحتاج هؤلاء أيضا إلى تقديم ما يثبت امتلاكهم نظاما للتأمين الصحي لتغطية أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الإصابة بكوفيد-19. وسيتعين عليهم أيضا تقديم نتائج “PCR” سلبية لعينات أخذت في فترة لا تزيد على 72 ساعة من ركوب الطائرة إلى المملكة.

وتفرض المملكة حاليا على جميع الوافدين من الخارج الحجر لفترة تتراوح من 7 إلى 14 يوما بناء على البلدان القادمين منها وتقديم ما يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412901

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