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السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-17T20:52:23+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 17 مايو 2021 - 8:52 مساءً
السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: سجلت السعودية، اليوم الاثنين، 886 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 886 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 433980 حالة، بينها 7892 نشطة، و1377 حرجة.

وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 13 مايو 1116 حالة، وفي 14 مايو 927، وفي 15 مارس 837، وفي 16 مايو 825.

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وأفادت وزارة الصحة برصد 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7174 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 13 مايو 11 حالة، وفي 14 مايو 12، وفي 15 مايو 13 متوفيا، وفي 16 مايو 15 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” في المملكة وصل إلى 418914 شخصا، بعد تسجيل 1127 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412907

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