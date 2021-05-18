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الأحوال المدنية الأردنية: الداعية وسيم يوسف يحمل جواز سفر أردني

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 18 مايو 2021 - 3:05 مساءً
الأحوال المدنية الأردنية: الداعية وسيم يوسف يحمل جواز سفر أردني

كل الوطن – وكالات: أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، فهد العموش، أن “الداعية، وسيم يوسف، يحمل جواز السفر الأردني، وأنه لا يوجد ما يشير إلى تخليه عن الجنسية الأردنية”.

وأشار فهد العموش إلى أنه “لا يوجد أيضا لدى دائرة الأحوال المدنية، ما يشير إلى حصول وسيم يوسف على جنسية أخرى غير الجنسية الأردنية”، موضحا أن
آخر عملية تجديد لجواز سفره كانت في عام 2009، أي أن صلاحيته انتهت عام 2014، ولم يجدد بعد ذلك”.

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وبحسب وكالة “عمون”، كان الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، قد ذكر في مداخلة عبر غرفة الدردشة “كلوب هاوس” أنه “مصري” الأصل واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحاده المصري، مشيرا إلى أنه “ليس فلسطينيا، ولم يكن يوما كذلك، ولم يحمل هوية أو جنسية فلسطينية، بعكس ما يعتقد البعض”.

تجدر الإشارة إلى أن الداعية وسيم يوسف كان قد أثار الجدل بتصريحاته ضد حركة “حماس”.

المصدر: RT + “عمون”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412919

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