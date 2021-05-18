تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالأحوال المدنية الأردنية: الداعية وسيم يوسف يحمل جواز سفر أردنيكل الوطنالأمم المتحدة: نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية على غزةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: على نفسها جنت براقش!كل الوطندراسة تكشف عن “عامل خطر” في الطفولة قد يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الثدي لاحقا!كل الوطنالسعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكوروناكل الوطنانتهت بشكل ودي.. بيل جيتس يعترف بعلاقه سرية مع موظفة بـ”مايكروسوفت”كل الوطنالسعودية تصدر بيانا جديدا حول الراغبين في السفر إلى مصركل الوطنالكشف عن سبب وفاة الفنانة نادية العراقية في مصركل الوطنماذا يحصل في الجسم عند تناول ملعقة عسل يوميا؟كل الوطن“كتائب القسام” تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

مصر.. تطورات جديدة في فيديو الكفن المثير للجدل بعد استدعاء امرأة تم تقبيل قدميها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-18T15:09:52+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 18 مايو 2021 - 3:09 مساءً
مصر.. تطورات جديدة في فيديو الكفن المثير للجدل بعد استدعاء امرأة تم تقبيل قدميها

كل الوطن – وكالات: شهدت قضية فيديو الكفن المثير للجدل في مصر، تطورات جديدة بعدما استدعت النيابة العامة والدة 3 من أفراد عائلة الميرغني، وهم المتهمون الرئيسيون في واقعة تقديم الكفن بعين شمس.

وقامت النيابة بمواجهة السيدة بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وأن المتهمة ظهرت في الفيديو وهي تضحك خلال قيام المجني عليهم بتقبيل قدميها بعد إجبارهم على هذا الفعل من قبل أبنائها الذين هددوا الضحايا بالقتل، بقصد الإهانة والتحقير من المجني عليهم، وتصوير تلك الأفعال بالفيديو ونشرها على منصة “فيسبوك”.

وقالت والدة المتهمين أمام النيابة العامة: “ولادي ورطوني في اللي حصل وأنا قولت لهم المسامح كريم، وبصراحة كنت زعلانة لما الناس وطت على رجليا وباست عليها”، وأدعت المتهمة أنها طلبت من أبنائها العفو عن المجني عليهم وعدم الدخول معهم في مشاجرات، وقالت لهم: “اللي هعيمل غلط الحكومة مش هتسيبه، وهما قالوا مش هنقتلهم احنا هنخليهم يعتذوا لينا وخلاص ولما الناس وصلت لقيت ولادي جابوهم عشان يحبوا على رجلي”.

وأضافت والدة المتهمين إنها كانت تجلس مع ابنتها الكبرى وزوجتين لاثنين من أبنائها الثلاثة المحبوسين وقت واقعة تقبيل قدميها، وأن ابنتها وزوجتي ابنيها أطلقن الزغازيد ابتهاجا بما حدث.

اقرأ أيضا...

وأدانت المباحث المصرية السيدات الأربع بالضلوع في الجريمة بالاشتراك مع 10 متهمين آخرين، بينهم 3 من الرجال، ونسبت إليهم النيابة العامة تهم خطف المجني عليهم الثلاثة بالتحايل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ما قاموا به في المقطع المصور المتداول.

وجدد قاضي المعارضات حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل، كما استعرضوا القوة على عاملين في مركب نيلية يملكها المجني عليهم الثلاثة، وروعوا من فيها وأتلفوها.

وفي يوم 9 مايو الجاري، توجه المجني عليهم الثلاثة، رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، وقبل إدخالهم المسكن أَحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم استجابة لأحد الوسطاء.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412923

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.