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الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان إثر تصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-18T19:07:54+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 18 مايو 2021 - 7:07 مساءً
الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان إثر تصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة

كل الوطن – واس: إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

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فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412941

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