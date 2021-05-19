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المندوب الفلسطيني في مجلس الأمن: شعبنا تصدى سلميا للأفعال الإسرائيلية الفاشية في القدس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 19 مايو 2021 - 12:46 صباحًا
المندوب الفلسطيني في مجلس الأمن: شعبنا تصدى سلميا للأفعال الإسرائيلية الفاشية في القدس

كل الوطن – وكالات: قال المندوب الفلسطيني في مجلس الأمن رياض منصور إن “شعبنا تصدى سلميا للأفعال الإسرائيلية الفاشية في القدس”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نستمر في العيش تحت نظام الفصل العنصري”.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أشار منصور إلى أنه “من العاجل بالنسبة لنا استحضار الإرادة السياسية لوقف القمع ضد الفلسطينيين، خصوصا أن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا تتطلب عزيمة المجتمع الدولي”.

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وشدد على أن “الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا تتطلب تدخلا من المجتمع الدولي لوقفها”، لافتا إلى أنه “بعد أن يتوقف العدوان لن يكون هناك عمل كالمعتاد في منطقتنا.. أن يقال لنا اصمتوا ونحن سنحل قضية غزة ليس ما نحتاجه”.

وأضاف: “ما نحتاجه عبر عنه الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر وفي جميع أنحاء العالم ومخيمات اللاجئين، لأننا لا يمكن أن نستمر في العيش تحت ظل هذا النظام وفق نظام الفصل العنصري.. نحن بحاجة إلى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لنعيش بكرامة وحرية ونبدأ عملية التعامل مع كل القضايا الأخرى التي تواجه الشعب الفلسطيني”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412948

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