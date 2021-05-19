وفاة عبدالخالق الغانم مخرج “طاش ما طاش”

كل الوطن – الرياض: نعى مغردون ومشاهير المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 63 عاماً بعد صراع مع المرض إثر تعرضه لأزمة صحية ألجأته إلى رحلة علاجية خارج المملكة.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن تكفله بالرحلة العلاجية للمخرج السعودي عبدالخالق الغانم إثر تعرضه لوعكة صحية تتطلب عناية طبية فائقة.

يشار إلى أن الغانم قد اشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية، بعد أن بدأ مشواره الفني عام 1992 بإخراج مسلسل رحلة صيد الذي تلاه الانتظار عام 1993 والخراش عام 1994، قبل أن يبدأ في إخراج المسلسل الشعبي الشهير طاش ما طاش في عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007 إضافة إلى ذلك فقد أخرج شوية ملح عام 2002 وجنون المال عام 2006 وحارتنا حلوة عام 2008 وسكتم بكتم عام 2010 ومن الآخر عام 2012 ويا تصيب يا تخيب عام 2012

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412954