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إثيوبيا تعلن نسبة اكتمال بناء سد النهضة وسط تصريحات السيسي عن أمن المنطقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 19 مايو 2021 - 2:44 مساءً
إثيوبيا تعلن نسبة اكتمال بناء سد النهضة وسط تصريحات السيسي عن أمن المنطقة

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن نسبة اكتمال البناء في سد النهضة تجاوزت الـ80%، جاء ذلك خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس دعم سد النهضة.

وأضاف في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي، إن الملء الثاني سيتم في موعده، وفق ما خُطط له، ونحن جاهزون لتلبية مخاوف السودان بشأن الملء وتبادل المعلومات معه.

وأضاف بقلي: “اجتماع كينشاسا أوضحنا فيه موقف أديس أبابا ورغبتها في إنهاء هذه المفاوضات، وأكدنا في كنشاسا التزامنا بتبادل المعلومات حول عملية الملء”.

وتابع: “أكدنا موقف بلادنا بأن تكون قيادة التفاوض إفريقية عملا بالحلول الإفريقية”، لافتا إلى أنه “تم التوصل لاتفاق من قبل بإنهاء مفاوضات سد النهضة في الجولة المقبلة”.

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وأشار وزير المياه والري الإثيوبي إلى أن المتفق عليه مع مصر وإثيوبيا وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نية، موضحا أن إثيوبيا تنتظر قرار رئيس الاتحاد الإفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما شدد الرئيس المصري على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ترى ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412963

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