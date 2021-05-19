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صورة لمصري وفلسطيني تثير ضجة كبيرة على فيسبوك

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 19 مايو 2021 - 3:04 مساءً
صورة لمصري وفلسطيني تثير ضجة كبيرة على فيسبوك

كل الوطن – وكالات: نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لمصري وفلسطيني من جمعية الهلال الأحمر، أثارت ضجة كبيرة على فيسبوك.

وتداول النشطاء الصورة على نطاق واسع، وذلك بعد الأزمة الحالية في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر وسقوط عدد كبيرة من الضحايا.

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وظهر في الصورة شخصان يضعان أيديهما على بعضهما، في صورة تؤكد قوة الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، خاصة بعد تقديم مصر العديد من المساعدات للشعب الفلسطيني، وإعلان الرئيس المصري تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة.

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المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412970

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