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فيديو يرصد عددا كبيرا من الشاحنات المصرية في غزّة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-19T15:40:53+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 19 مايو 2021 - 3:40 مساءً
فيديو يرصد عددا كبيرا من الشاحنات المصرية في غزّة

كل الوطن – وكالات: رصد فيديو نشرته القنوات المصرية، لحظة دخول عدد كبير من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح في طريقها لقطاع غزة، لتقديم المساعدات الضرورية لسكان القطاع الفلسطيني.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الشاحنات تحمل مساعدات تصل لـ65 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية، وتقدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه، لدعم الأشقاء بقطاع غزة.

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وشملت الشحنات الطبية مستلزمات للجراحة والحروق والتجميل ومكافحة العدوى، إضافة لأسطوانات الأكسجين وماسكات وأجهزة التنفس الاصطناعي ومضخات المحاليل ومستلزمات تشغيل الطوارئ وآلات طبية للجراحات الكبرى والصغرى.

كما شملت شحنة المساعدات الطبية المرسلة لفلسطين أدوية التخدير والمراهم والمسكنات والمضادات الحيوية وغيرها، ما يؤكد استمرار دور مصر الريادي تجاه كل أشقائها العرب.

المصدر: قناة “TeN” المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412979

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