تونس.. مظاهرات حاشدة لمطالبة البرلمان بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل (فيديو)

شهدت العاصمة التونسية اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين ضد القصف الإسرائيلي، مطالبة مجلس الشعب بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات للتعبير عن دعمهم لفلسطين، والتنديد بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 أيام، والذي خلف مئات الضحايا قتلى ومصابين.

كذلك رفع المتظاهرين شعارات ضد رئيس البرلمان وهو زعيم “حركة النهضة” الحزب الإسلامي، راشد الغنوشي، مطالبين بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وأصدر مجلس الشعب، أمس الثلاثاء، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد “العدوان الغاشـم للكيان الصهيوني المغتصب ضد الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والـضفة وداخل الأراضي المحتلة سنة 1948، وما رافقه من تدمير وتهجير وتهويـــد وأعـمال إرهــــــــابية وحــشية وعنصرية اسـتهدفت المدنيين الفلســـطينيين الـعزل”.

ودان النواب في جلسة عامة للبرلمان، اعتداءات الجيش الإسرائيلي ووصوفوها بـ”الوحشية” و”الإرهابية”.

كما دانوا “سياسة الاستيطان والحصار والميز العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

المصدر: RT + تونس إفريقيا للأنباء

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412986