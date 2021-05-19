تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنأبو الغيط يعلق على تصريحات وزير خارجية لبنان: مسيئة وبعيدة عن اللياقة الدبلوماسيةكل الوطنوفود لبنانية تزور السفير السعودي إثر تصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة لدول الخليج (فيديو)كل الوطنتونس.. مظاهرات حاشدة لمطالبة البرلمان بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل (فيديو)كل الوطنمصر.. ابنة عمرو دياب تكشف عن إصابتها بمرض يصيب الشباب أكثر من الفتياتكل الوطنفيديو يرصد عددا كبيرا من الشاحنات المصرية في غزّةكل الوطنعلامتان تشيران إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدمكل الوطنصورة لمصري وفلسطيني تثير ضجة كبيرة على فيسبوككل الوطنعبّاس: لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدسكل الوطنإثيوبيا تعلن نسبة اكتمال بناء سد النهضة وسط تصريحات السيسي عن أمن المنطقةكل الوطنمحمد بن سلمان: سنستثمر هذا العام في إفريقيا مليار دولار (فيديو)

محمد بن سلمان: سنستثمر هذا العام في إفريقيا مليار دولار (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-19T15:49:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير19 مايو 2021آخر تحديث : الأربعاء 19 مايو 2021 - 3:49 مساءً
محمد بن سلمان: سنستثمر هذا العام في إفريقيا مليار دولار (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال سمو ولي العهد محمد بن سلمان إن الصندوق السعودي للتنمية سيستثمر مليار دولار في إفريقيا هذا العام، مؤكدا أن الصندوق يواصل البحث عن فرص استثمارية لمساعدة التنمية في القارة.

وفي كلمة أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عقدت اليوم في باريس، قال إن “هذه القمة تنطلق لتؤكد الاهتمام البالغ لمستقبل القارة الأفريقية ودولها وشعوبها لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا والتي لا تعرف حدودا ومست جميع مناحي الحياة اليومية والإنسان في مختلف أرجاء العالم وأثرت بشكل كبير في مجال الصحة والاقتصاد”.

اقرأ أيضا...

وأشار إلى أن “الأمر الأكثر إلحاحا هو ضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في أفريقيا وبقية دول العالم، مما يساهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت”.

وأضاف: ” تم تقديم الدعم الطارئ للدول المنخفضة الدخل، ومن ذلك إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين حيث وفرت هذه المبادرة سيولة عاجلة لـ 73 دولة من الدول الأشد فقرا من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412995

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.