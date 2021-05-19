219 شهيدا بينهم 63 طفلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت وزارة الصحة بغزة عن إستشهاد 219 شخصا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة، وسط تجدد القصف الإسرائيلي واستهداف مناطق متفرقة من القطاع لليوم العاشر.

من جهتها قالت وكالة “الأونروا”، إن إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

ميدانيا أفاد مراسل روسيا اليوم بإستشهاد شخص ووقوع جرحى جراء القصف المدفعي الذي استهدف منازل المواطنين شرق بيت حانون، إضافة إلى اشتعال النيران بمنزل بفعل قذائف المدفعية في بيت حانون شمال القطاع.

إلى ذلك أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة عدة صواريخ تجاه برج الأندلس بمنطقة الكرامة بشمال غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة النزاز شرق الشجاعية بمدينة غزة، كما تم استهداف وتدمير منزل في شارع الصناعة غرب مدينة غزة بعد استهدافه بصواريخ الاستطلاع.

كمت تم استهداف منزل يعود لعائلة الجبري بصاروخ استطلاع في الحي الياباني غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات غارتين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف شرق مخيم البريج وسط القطاع.

كما تسببت قذائف دخانية أطلقتها المدفعية الإسرائيلية باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء بشمال بيت لاهيا، واندلاع حريق آخر في محطة البراوي للبترول في بيت لاهيا.

وشهد مجمع الشفاء الطبي وصول إصابات لعدد من الصحافيين بعد قصف بناية بشارع الصناعة وسط مدينة غزة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412998