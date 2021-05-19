امرأة هندية “تبعث ” حيّة قبل حرق جثمانها بثوان

كل الوطن – وكالات: شهدت الهند حادثة غير عادية حين تم إحياء امرأة مسنة بالغة من العمر 76 عاما، اعتبرها أقاربها ميتة بسبب إصابتها بالفيروس التاجي.

و”بعثت” المرأة بشكل غير متوقع قبل ثوان فقط من حرق جثمانها.

أفادت بذاك صحيفة Fox8 الهندية نقلا عن وسائل الإعلام المحلية. وبحسب الصحيفة، فإن إحدى المسنّات من أهالي مدينة (براماتي) الهندية خضعت للعلاج في عزلة منزلية، لكن في 10 مايو الجاري تدهورت حالتها، وقررت الأسرة نقلها إلى المستشفى.

مع ذلك فإن المرأة فقدت الوعي في طريقها إلى المستشفى. واعتقد أقاربها أنها توفيت وبدأوا يستعدون لحرق جثتها، مع العلم أن حرق جثث الموتى يتم في الهند بمحارق جنائزية في الهواء الطلق.

فتحت الهندية عينيها وبدأت في البكاء قبل لحظات من بدء أفراد عائلتها في إقامة مراسم حرق الجثة، ثم أعيدت المرأة إلى المستشفى.

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في الهند خريف عام 2019 عندما استيقظ رجل بالغ من العمر 55 عاما أثناء جنازته. وهز “الرجل الميت” رأسه، الأمر الذي أدى في البداية إلى الرعب الشديد بين الأقارب المفجوعين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413001